Избитый комментатор Скворцов сделал заявление для болельщиков

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Спортивный комментатор Роман Скворцов поблагодарил врачей новосибирской больницы после выписки.
Ранее представитель прокуратуры региона сообщил РИА Новости, что в пятницу Скворцов был выписан из больницы, где проходил лечение после избиения в ночь на 9 февраля.
«Раз уж региональная прокуратура не в силах молчать об этом, да, я выписался. Дорогие мои врачи, вы просто лучшие! Спасибо вам за профессионализм, надеюсь, выполню большую часть ваших рекомендаций. Отдельное спасибо больничному персоналу, катался у вас как сыр в масле.
Скоро — домой, во вторник меня ждет встреча с доктором, которая уже ставила меня на ноги лет десять назад. После нее станет понятно, когда вернусь. Будь моя воля, я бы уже в понедельник вышел в эфир, но не все зависит от меня. Всем, кто переживал за меня, большое спасибо! Я в долгу перед вами», — написал Скворцов в Telegram-канале.
По факту получения травм Скворцовым, который приехал в Новосибирск освещать Матч звезд КХЛ, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, который находился в компании с пострадавшим в тот вечер, рассказывал, что на улице у бара люди из их компании случайно встретились с агрессивно настроенной компанией. В этом конфликте Скворцову нанесли удар, он упал и потерял сознание.
Жена комментатора писала в соцсетях, что он находился в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Позднее Скворцова перевели из реанимации в обычную палату.
Через несколько дней был задержан предполагаемый обидчик Скворцова. Как сообщили в правоохранительных органах региона, он признал, что ударил комментатора после возникшего словесного конфликта. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.