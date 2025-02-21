Избитый комментатор Скворцов сделал заявление для болельщиков

«Раз уж региональная прокуратура не в силах молчать об этом, да, я выписался. Дорогие мои врачи, вы просто лучшие! Спасибо вам за профессионализм, надеюсь, выполню большую часть ваших рекомендаций. Отдельное спасибо больничному персоналу, катался у вас как сыр в масле.



Скоро — домой, во вторник меня ждет встреча с доктором, которая уже ставила меня на ноги лет десять назад. После нее станет понятно, когда вернусь. Будь моя воля, я бы уже в понедельник вышел в эфир, но не все зависит от меня. Всем, кто переживал за меня, большое спасибо! Я в долгу перед вами», — написал Скворцов в Telegram-канале.