Валентин Пьянов: Для нас плей-офф уже давно начался

За месяц до конца регулярного чемпионата хотя бы небольшое подобие интриги в борьбе за выход в плей-офф остается только в отношении трех вакансий — одной в Западной конференции и двух в Восточной. На Востоке еще не до конца спокойно могут себя чувствовать замыкающие зону плей-офф новосибирская «Сибирь» и владивостокский «Адмирал». За 12 матчей до финиша регулярки они опережают своих ближайших преследователей нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинскую «Ладу» на восемь и десять очков соответственно.
«Сибирь» еще недавно имела успешную серию из 12 матчей с набранными очками, но последние три встречи разгромно проиграла — дома магнитогорскому «Металлургу» (2:5) и екатеринбургскому «Автомобилисту» (0:5), в гостях московскому «Спартаку» (2:6). В интервью «Известиям» нападающий новосибирского клуба Валентин Пьянов объяснил причины неудач и рассказал, в чем надо прибавлять команде для успешного выступления в плей-офф, который стартует 26 марта.
— Еще надеетесь побороться за место повыше? Или сейчас главное удержать седьмую строчку на Востоке?
— На удержание мы не играем. Мы на каждый матч выходим играть на победу. Где-то у нас это получается, где-то нет. К сожалению, в последних трех матчах нам это не удается. Трудно сказать почему. Наверно, недостаточно агрессии проявляем, и из-за этого идут поражения. Надо это исправлять, потому что каждое очко на вес золота. И мы в любом случае надеемся залезть как можно выше.
— Перед этой трехматчевой серией поражений у «Сибири» было 12 матчей подряд, когда она набирала очки, либо побеждая, либо не проигрывая в основное время. Что с тех пор исчезло в вашей игре, приведя вас к нынешним неудачам?
— Я не скажу, что что-то исчезло. Просто в каких-то моментах случается нефарт. Кроме того, начали плохо играть в меньшинстве. Когда соперник разыгрывает лишнего, он нас грамотно разбирает и наказывает за наши недочеты. Нам этого допускать нельзя. Как я уже сказал, надо больше агрессии. Нужно выходить на каждый матч как на последний бой. Для нас плей-офф уже давно начался. Надо продолжать играть, и нельзя расслабляться.
— Нет такого, что уже начали раньше времени готовиться в плей-офф, когда почти обеспечили себе выход туда?
— Мы ничего себе еще не обеспечили. Говорить о подготовке к плей-офф можно будет только тогда, когда оторвемся от конкурентов на столько очков, что они уже потеряют все шансы нас догнать. А пока этого нет, поэтому нельзя ни расслабляться, ни думать о подготовке к сериям на вылет.
— Неужели еще всерьез верите, что вас могут одновременно обогнать «Адмирал» и «Нефтехимик» или «Лада»?
— Ну я повторюсь, что надо играть каждую игру на победу. Тогда мы будем уверены, что зайдем в плей-офф. Впереди еще много игр. Всё может случиться, но надо отталкиваться от себя — не надо смотреть, кто там сзади, сколько очков отрыв. Если мы хотим залезть повыше, то надо биться в каждом матче и побеждать. Правильно? По-моему, правильно.
— Сейчас к концу подходит февраль. Долгие годы именно в этот период заканчивалась регулярка и начинался плей-офф, но в нынешнем сезоне всё это произойдет на месяц позже. Уже свыклись с этим? Нет такого, что по привычке уже в феврале начинаете о плей-офф думать?
— Да-да, конечно. Всё-таки заметно, что где-то паузы в регулярном чемпионате чуть побольше стали. Но какой календарь есть, такой и есть. Мы подстраиваемся под любое расписание. Просто выходим и работаем.
— В чем «Сибири» нужно прибавлять в оставшийся месяц регулярки, чтобы претендовать на успех в плей-офф?
— В агрессии, создании и реализации моментов — больше бросать, больше забивать. Всё банально.
Алексей Фомин