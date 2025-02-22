Валентин Пьянов: Для нас плей-офф уже давно начался

— Я не скажу, что что-то исчезло. Просто в каких-то моментах случается нефарт. Кроме того, начали плохо играть в меньшинстве. Когда соперник разыгрывает лишнего, он нас грамотно разбирает и наказывает за наши недочеты. Нам этого допускать нельзя. Как я уже сказал, надо больше агрессии. Нужно выходить на каждый матч как на последний бой. Для нас плей-офф уже давно начался. Надо продолжать играть, и нельзя расслабляться.