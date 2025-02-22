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«Авангард» обыграл «Амур» дома и одержал шестую победу подряд

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Амуром» из Хабаровска.

Источник: https://vk.com/hc_avangardomsk

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл Иван Игумнов с передач Наиля Якупова и Николая Прохоркина на 10-й минуте встречи. На 35-й минуте Наиль Якупов забросил ворую шайбу хозяев с передач Семёна Чистякова и Майкла Маклауда. На последних секундах третьего периода Владислав Барулин забросил единственную шайбу с экстра-полевым игроком в составе гостей.

«Авангард» набрал 70 очков и занимает в Восточной конференции шестое место. У хабаровского «Амура» в той же конференции 33 очка и 11 место.

Омский клуб ранее в этом сезоне выиграл два матча из трёх у хабаровчан (2:3 Б, 2:1, 7:1).

Авангард
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.02.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Вратари
Михаил Бердин
Дамир Шаймарданов
(Дамир Шаймарданов)
1-й период
09:16
Иван Игумнов
(Наиль Якупов, Николай Прохоркин)
18:41
Дамир Шарипзянов
19:00
Ефим Гуркин
2-й период
34:59
Наиль Якупов
(Семен Чистяков, Майкл Маклауд)
3-й период
59:59
Владислав Барулин
(Илья Талалуев, Девин Броссо)
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Амур
КХЛ: таблица и календарь