«Авангард» обыграл «Амур» дома и одержал шестую победу подряд

Счёт в матче открыл Иван Игумнов с передач Наиля Якупова и Николая Прохоркина на 10-й минуте встречи. На 35-й минуте Наиль Якупов забросил ворую шайбу хозяев с передач Семёна Чистякова и Майкла Маклауда. На последних секундах третьего периода Владислав Барулин забросил единственную шайбу с экстра-полевым игроком в составе гостей.