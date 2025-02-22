«Авангард» обыграл «Амур» дома и одержал шестую победу подряд

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в матче открыл Иван Игумнов с передач Наиля Якупова и Николая Прохоркина на 10-й минуте встречи. На 35-й минуте Наиль Якупов забросил ворую шайбу хозяев с передач Семёна Чистякова и Майкла Маклауда. На последних секундах третьего периода Владислав Барулин забросил единственную шайбу с экстра-полевым игроком в составе гостей.
«Авангард» набрал 70 очков и занимает в Восточной конференции шестое место. У хабаровского «Амура» в той же конференции 33 очка и 11 место.
Омский клуб ранее в этом сезоне выиграл два матча из трёх у хабаровчан (2:3 Б, 2:1, 7:1).