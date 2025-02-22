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«Северсталь» всухую обыграла «Автомобилист» в КХЛ и приблизились к досрочному выходу в плей-офф

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» на выезде обыграла «Автомобилист» со счетом 4:0.

Источник: Sport24

В составе череповецкой команды по шайбе забросили Данил Аймурзин, Руслан Абросимов, Михаил Ильин.

«Северсталь» может сегодня (22 февраля) досрочно выйти в плей-офф. Для этого ей необходимо, чтобы СКА победил «Куньлунь» в основное время.

Автомобилист
0:4
0:0, 0:2, 0:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.02.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Андрей Козырев
Вратари
Владимир Галкин
(Владимир Галкин, Владимир Галкин)
Александр Самойлов
2-й период
25:26
Данил Аймурзин
(Егор Смирнов, Владимир Грудинин)
39:59
Руслан Абросимов
(Андрей Чуркин, Адам Лишка)
3-й период
41:08
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
50:23
Стефан Да Коста
57:04
Владимир Грудинин
59:57
Руслан Абросимов
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Автомобилист
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