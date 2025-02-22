«Северсталь» всухую обыграла «Автомобилист» в КХЛ и приблизились к досрочному выходу в плей-офф

В составе череповецкой команды по шайбе забросили Данил Аймурзин, Руслан Абросимов, Михаил Ильин.
«Северсталь» может сегодня (22 февраля) досрочно выйти в плей-офф. Для этого ей необходимо, чтобы СКА победил «Куньлунь» в основное время.
В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» на выезде обыграла «Автомобилист» со счетом 4:0.
В составе череповецкой команды по шайбе забросили Данил Аймурзин, Руслан Абросимов, Михаил Ильин.
«Северсталь» может сегодня (22 февраля) досрочно выйти в плей-офф. Для этого ей необходимо, чтобы СКА победил «Куньлунь» в основное время.
Николай Заварухин
Андрей Козырев
Владимир Галкин
(Владимир Галкин, Владимир Галкин)
Александр Самойлов
25:26
Данил Аймурзин
(Егор Смирнов, Владимир Грудинин)
39:59
Руслан Абросимов
(Андрей Чуркин, Адам Лишка)
41:08
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
50:23
Стефан Да Коста
57:04
Владимир Грудинин
59:57
Руслан Абросимов
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)