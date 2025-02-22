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«Адмирал» обыграл «Барыс» и нанес казахам восьмое поражение подряд

Сегодня, 22 января, в Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал на своем льду «Адмирал».

Источник: КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Адмирала».

У гостей в этой встрече забивали Никита Сошников, Степан Старков, Егор Петухов и Аркадий Шестаков.

За хозяев шайбы забросили Роман Старченко и Динмухамед Кайыржан.

Барыс
2:4
1:1, 0:1, 1:2
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.02.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4384 зрителя
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Леонид Тамбиев
Вратари
Андрей Шутов
Андрей Мишуров
1-й период
02:41
Роман Старченко
(Никита Сетдиков, Тамирлан Гайтамиров)
14:25
Никита Сошников
16:14
Семен Ручкин
2-й период
23:08
Степан Старков
30:49
Аркадий Шестаков
3-й период
40:21
Егор Петухов
(Аркадий Шестаков, Никита Сошников)
47:33
Алихан Асетов
47:33
Алихан Асетов
47:33
Джек Родуолд
47:33
Джек Родуолд
47:41
Аркадий Шестаков
(Никита Сошников, Егор Петухов)
50:47
Динмухамед Кайыржан
(Николай Шульга, Данил Бутенко)
56:39
Аркадий Шестаков
Статистика
4
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Барыс
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