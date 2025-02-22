«Адмирал» обыграл «Барыс» и нанес казахам восьмое поражение подряд

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Адмирала».
У гостей в этой встрече забивали Никита Сошников, Степан Старков, Егор Петухов и Аркадий Шестаков.
За хозяев шайбы забросили Роман Старченко и Динмухамед Кайыржан.
Сегодня, 22 января, в Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал на своем льду «Адмирал».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Адмирала».
У гостей в этой встрече забивали Никита Сошников, Степан Старков, Егор Петухов и Аркадий Шестаков.
За хозяев шайбы забросили Роман Старченко и Динмухамед Кайыржан.
Галым Мамбеталиев
Леонид Тамбиев
Андрей Шутов
Андрей Мишуров
02:41
Роман Старченко
(Никита Сетдиков, Тамирлан Гайтамиров)
14:25
Никита Сошников
16:14
Семен Ручкин
23:08
Степан Старков
30:49
Аркадий Шестаков
40:21
Егор Петухов
(Аркадий Шестаков, Никита Сошников)
47:33
Алихан Асетов
47:33
Алихан Асетов
47:33
Джек Родуолд
47:33
Джек Родуолд
47:41
Аркадий Шестаков
(Никита Сошников, Егор Петухов)
50:47
Динмухамед Кайыржан
(Николай Шульга, Данил Бутенко)
56:39
Аркадий Шестаков
4
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)