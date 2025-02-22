Защитник СКА Педан набрал 100 очков в КХЛ

Андрей Педан играет в СКА с 2022 года. На счету защитника 319 матчей, 27 голов и 73 результативные передачи.
СКА после 57-ми матчей набрал 71 очко и занимает пятое место в КХЛ.
Защитник СКА Андрей Педан набрал 100-е очко в КХЛ. Произошло это в матче против «Куньлунь Ред Стар». На 17-й минуте Педан поучаствовал в голевой атаке армейцев.
Андрей Педан играет в СКА с 2022 года. На счету защитника 319 матчей, 27 голов и 73 результативные передачи.
СКА после 57-ми матчей набрал 71 очко и занимает пятое место в КХЛ.