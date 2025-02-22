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Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал крупное поражение от «Северстали»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Северсталью». Команда из Екатеринбурга потерпела крупное поражение со счётом 0:4.

Источник: Чемпионат.com

— Знали, что «Северсталь» быстрая команда, много молодых парней. Первый период был равным, во втором соперник наказал за наши ошибки, не вышли из зоны. Были контратаки, которые не реализовали, но недоработали секунду во втором периоде. В третьем периоде соперник не дал нам шанса забить гол, здорово команда прессинговала, мы тяжело выходили, не хватало злости в завершении.

— Чего не хватило для голов?

— Вы видели моменты и «2 в 1», и «1 в 0», вратарь соперника переиграл, да Коста в штангу попал. При счёте 0:1 забей те моменты, после забитых голов больше сил, эмоций у команды.

— Полностью заменили четвёртое звено после прошлой игры. Хотели добавить скорости?

— Да, вы правильно говорите, это мобильные ребята, мы так и планировали. Моменты были у них забить, мне не понравились две смены с их стороны, где мы у себя в зоне играли, были долгие смены с их стороны.

— Удавалось ли ответить на прессинг «Северстали»?

— В первом периоде неплохо прессинговали, хорошие моменты. Во втором периоде не было трафика перед вратарём, когда были броски от защитников.

— Показалось, что команда уступала сопернику в физике…

— В третьем периоде не понравилось, что соперник не дал ничего сделать. Был тяжёлый выезд, после Дальнего Востока есть небольшая акклиматизация. Надо реализовывать моменты, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Автомобилист
0:4
0:0, 0:2, 0:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.02.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Андрей Козырев
Вратари
Владимир Галкин
(Владимир Галкин, Владимир Галкин)
Александр Самойлов
2-й период
25:26
Данил Аймурзин
(Егор Смирнов, Владимир Грудинин)
39:59
Руслан Абросимов
(Андрей Чуркин, Адам Лишка)
3-й период
41:08
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
50:23
Стефан Да Коста
57:04
Владимир Грудинин
59:57
Руслан Абросимов
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Северсталь
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