«Локомотив» одержал домашнюю победу над «Сибирью» в овертайме

На 18-й минуте нападающий «Сибири» Энди Андреофф открыл счёт в матче с передач Тейлора Бека и Ильи Морозова. На 32-й минуте Байрон Фрейз с передач Даниила Бута и Андрея Сергеева сравнял счёт. Игра была переведена в овертайм. Победной шайбой отметился Егор Сурин с передачи Степана Никулина.