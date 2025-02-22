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«Локомотив» одержал домашнюю победу над «Сибирью» в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Локомотив» принимал «Сибирь» из Новосибирска.

Источник: КХЛ

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

На 18-й минуте нападающий «Сибири» Энди Андреофф открыл счёт в матче с передач Тейлора Бека и Ильи Морозова. На 32-й минуте Байрон Фрейз с передач Даниила Бута и Андрея Сергеева сравнял счёт. Игра была переведена в овертайм. Победной шайбой отметился Егор Сурин с передачи Степана Никулина.

«Локомотив» набрал 87 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сибири» 58 очков, команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Востока.

Локомотив
2:1
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7652 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Вадим Епанчинцев
Вратари
Даниил Исаев
(Даниил Исаев)
Антон Красоткин
1-й период
07:33
Валентин Пьянов
17:32
Энди Андреофф
(Тэйлор Бек, Илья Морозов)
2-й период
31:50
Байрон Фрэз
(Даниил Бут, Андрей Сергеев)
34:00
Тревор Мерфи
3-й период
54:35
Тэйлор Бек
Овертайм
62:23
Егор Сурин
(Степан Никулин)
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Сибирь
КХЛ: таблица и календарь