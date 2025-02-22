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Ротенберг о поражении СКА от «Куньлуня»: Для нас это серьезный урок. Мы обязаны играть дома по-другому

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (4:6) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

«Наши игроки стремились к победе. Проделали достаточно много работы, чтобы забить больше шайб. Хочу отметить соперника. Да, “Куньлунь” на сегодняшний день не попадает в плей-офф, но в команде очень много сильных ребят. Они хотят доказать, что их непопадание в плей-офф несправедливо, играют на пределе. Для нас это серьезный урок. Играя дома, мы обязаны побеждать. Я полностью разделяю эмоции наших болельщиков. Мы в долгу перед ними. И мы обязаны в следующей игре вернуть долг и победить, и играть дома по-другому, — передает слова Ротенберга корреспондент “СЭ”.

СКА занимает пятое место в таблице Западной конференции с 71 очком в 58 матчах. Команда из Санкт-Петербурга сегодня могла досрочно выйти в плей-офф, если бы выиграла в основное время.

«Куньлунь» занимает девятую строчку на «Западе» с 55 очками в 58 играх.

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