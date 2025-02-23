Минское «Динамо» благодаря 300-й шайбе Шипачева в КХЛ победило «Спартак»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев забросил 300-ю шайбу в КХЛ в карьере и помог белорусской команде переиграть московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата.
Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Шипачев забросил юбилейную шайбу на 30-й минуте матча, также у минчан отличились Кристофер Тирни (2) и Вадим Мороз (60). Голкипер «Динамо» Василий Демченко оформил пятый шатаут в сезоне и 26-й в КХЛ, отразив 33 броска в створ.
Матч в Москве был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. Игроки «Спартака» вышли на встречу в специальных свитерах, стилизованных под пиксельный камуфляж российской армии. Символическое вбрасывание провели герой России, гвардии полковник Алексей Волосков и заместитель мэра Москвы, полковник ВС РФ в отставке Александр Горбенко.
Шипачев стал вторым хоккеистом в истории лиги, сумевшим покорить рубеж в 300 шайб. В списке лучших снайперов КХЛ он уступает только Сергею Мозякину (419). Форвард «Спартака» Павел Порядин провел 500-й матч в лиге.
Минское «Динамо» завершило выездную серию в московском регионе со стопроцентным результатом. Минчане ранее в рамках серии переиграли подмосковный «Витязь», а также столичные «Динамо» и ЦСКА. Белорусская команда набрала 71 очко и вышла на пятое место в таблице Западной конференции. «Спартак» (74 очка) прервал серию из трех побед, но сохранил вторую строчку. При этом «красно-белые» упустили шанс завоевать путевку в Кубок Гагарина уже в воскресенье, для этого им нужна была победа.
В другом матче дня лидер Восточной конференции челябинский «Трактор» проиграл дома нижнекамскому «Нефтехимику» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). На гол Михаила Горюнова-Рольгизера на 13-й секунде гости ответили дублем Евгения Митякина (7 и 27) и шайбой Жана-Себастьена Ди (55). «Нефтехимик», идущий в таблице девятым, набрал 53 очка и отстает от занимающей восьмую строчку на Востоке «Сибири» на шесть баллов. «Трактор» (82 очка) прервал серию из трех побед.