Минское «Динамо» благодаря 300-й шайбе Шипачева в КХЛ победило «Спартак»

Минское «Динамо» завершило выездную серию в московском регионе со стопроцентным результатом. Минчане ранее в рамках серии переиграли подмосковный «Витязь», а также столичные «Динамо» и ЦСКА. Белорусская команда набрала 71 очко и вышла на пятое место в таблице Западной конференции. «Спартак» (74 очка) прервал серию из трех побед, но сохранил вторую строчку. При этом «красно-белые» упустили шанс завоевать путевку в Кубок Гагарина уже в воскресенье, для этого им нужна была победа.