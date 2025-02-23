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Минское «Динамо» благодаря 300-й шайбе Шипачева в КХЛ победило «Спартак»

Шипачев забросил 300-ю шайбу в КХЛ и помог минскому «Динамо» обыграть «Спартак».

Источник: hcdinamo.by

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев забросил 300-ю шайбу в КХЛ в карьере и помог белорусской команде переиграть московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата.

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Шипачев забросил юбилейную шайбу на 30-й минуте матча, также у минчан отличились Кристофер Тирни (2) и Вадим Мороз (60). Голкипер «Динамо» Василий Демченко оформил пятый шатаут в сезоне и 26-й в КХЛ, отразив 33 броска в створ.

Матч в Москве был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. Игроки «Спартака» вышли на встречу в специальных свитерах, стилизованных под пиксельный камуфляж российской армии. Символическое вбрасывание провели герой России, гвардии полковник Алексей Волосков и заместитель мэра Москвы, полковник ВС РФ в отставке Александр Горбенко.

Шипачев стал вторым хоккеистом в истории лиги, сумевшим покорить рубеж в 300 шайб. В списке лучших снайперов КХЛ он уступает только Сергею Мозякину (419). Форвард «Спартака» Павел Порядин провел 500-й матч в лиге.

Минское «Динамо» завершило выездную серию в московском регионе со стопроцентным результатом. Минчане ранее в рамках серии переиграли подмосковный «Витязь», а также столичные «Динамо» и ЦСКА. Белорусская команда набрала 71 очко и вышла на пятое место в таблице Западной конференции. «Спартак» (74 очка) прервал серию из трех побед, но сохранил вторую строчку. При этом «красно-белые» упустили шанс завоевать путевку в Кубок Гагарина уже в воскресенье, для этого им нужна была победа.

В другом матче дня лидер Восточной конференции челябинский «Трактор» проиграл дома нижнекамскому «Нефтехимику» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). На гол Михаила Горюнова-Рольгизера на 13-й секунде гости ответили дублем Евгения Митякина (7 и 27) и шайбой Жана-Себастьена Ди (55). «Нефтехимик», идущий в таблице девятым, набрал 53 очка и отстает от занимающей восьмую строчку на Востоке «Сибири» на шесть баллов. «Трактор» (82 очка) прервал серию из трех побед.

Динамо Мн
0:3
0:0, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
27.02.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Статистика
9
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
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КХЛ: таблица и календарь