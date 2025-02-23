ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Уфе в воскресенье, завершилась победой армейцев со счетом 4:2 (0:0, 3:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Долженков (25-я минута), Никита Нестеров (26), Максим Соркин (38) и Павел Карнаухов (56). За хозяев отличились Денис Ян (31) и Шелдон Ремпал (33).
Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин провел 800-й матч в КХЛ. Он стал двадцатым хоккеистом и шестым защитником, который достиг этой отметки.
ЦСКА (72 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (75) располагается на третьей позиции Восточной конференции.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Салават Юлаев» примет тольяттинскую «Ладу». Обе встречи состоятся 25 февраля.