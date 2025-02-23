ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в Уфе в воскресенье, завершилась победой армейцев со счетом 4:2 (0:0, 3:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Долженков (25-я минута), Никита Нестеров (26), Максим Соркин (38) и Павел Карнаухов (56). За хозяев отличились Денис Ян (31) и Шелдон Ремпал (33).