Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Московский ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Уфе в воскресенье, завершилась победой армейцев со счетом 4:2 (0:0, 3:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Долженков (25-я минута), Никита Нестеров (26), Максим Соркин (38) и Павел Карнаухов (56). За хозяев отличились Денис Ян (31) и Шелдон Ремпал (33).

Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин провел 800-й матч в КХЛ. Он стал двадцатым хоккеистом и шестым защитником, который достиг этой отметки.

ЦСКА (72 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (75) располагается на третьей позиции Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Салават Юлаев» примет тольяттинскую «Ладу». Обе встречи состоятся 25 февраля.

Салават Юлаев
2:4
0:0, 2:3, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
23.02.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8506 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Илья Воробьев
Вратари
Александр Самонов
Павел Хомченко
1-й период
05:49
Александр Комаров
09:21
Шелдон Ремпал
2-й период
24:20
Кирилл Долженков
(Коул Кэсселс, Владислав Провольнев)
25:33
Никита Нестеров
(Коул Кэсселс, Денис Гурьянов)
28:38
Прохор Полтапов
30:45
Денис Ян
(Нэйтан Тодд, Михаил Науменков)
31:29
Владислав Провольнев
32:11
Шелдон Ремпал
(Скотт Уилсон, Александр Хмелевский)
33:34
Колби Уильямс
37:03
Максим Соркин
(Никита Седов, Прохор Полтапов)
3-й период
49:14
Нэйтан Тодд
49:14
Максим Соркин
55:00
Павел Карнаухов
(Максим Мамин)
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь