«Не хватило “мусорного” гола». Главный тренер «Спартака» — о проигрыше минскому «Динамо»

— Счёт на табло — тяжело выиграть, когда ты не забиваешь. Не хватило нам агрессии в концовке матча, не было трафика перед вратарём — бросков было много, но вратарь их все видел. Мы делали на этом акцент после 40 минут игры — понимали, что соперник будет играть строго, на контратаках. Но не хватило нам чуть агрессии, игра была по периметру — не хватило «мусорного» гола. Такой хоккей будет в плей-офф, и надо это переламывать — у нас будет ещё одна игра с минским «Динамо», так что мы учтём все эти нюансы.