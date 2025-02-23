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«Не хватило “мусорного” гола». Главный тренер «Спартака» — о проигрыше минскому «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче КХЛ с минским «Динамо» (0:3).

Источник: Чемпионат.com

— Что сегодня не получилось у команды?

— Счёт на табло — тяжело выиграть, когда ты не забиваешь. Не хватило нам агрессии в концовке матча, не было трафика перед вратарём — бросков было много, но вратарь их все видел. Мы делали на этом акцент после 40 минут игры — понимали, что соперник будет играть строго, на контратаках. Но не хватило нам чуть агрессии, игра была по периметру — не хватило «мусорного» гола. Такой хоккей будет в плей-офф, и надо это переламывать — у нас будет ещё одна игра с минским «Динамо», так что мы учтём все эти нюансы.

— Бывают эпизоды, в которых решается судьба матча. Сегодня решающий гол произошёл на второй минуте — «Спартак» начал игру с хорошим настроем, но пропустили на контратаке, и минское «Динамо» раскрепостилось.

— Пропускать уже на второй минуте — это нехорошее начало. Это наши тактические ошибки, сыграли неправильно. С другой стороны, хоть мы и пропустили на второй минуте — но весь матч ещё был впереди. Моменты у нас были, но мы их не реализовали.

— Герман Рубцов вернулся после микротравмы, в списке травмированных у «Спартака» сейчас никого нет. Можно считать, что сегодняшний состав оптимальный на плей-офф?

— Нет, это ещё не оптимальный состав. У нас есть ребята, которые сейчас только вернулись и уже тренируются с командой. Ясно, что мы смотрим сочетания, но ещё не все полностью выздоровели, — сказал Жамнов на пресс-конференции.

«Спартак» с 74 очками в активе продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. Минчане набрали 71 очко и занимают шестое место на Западе.

Динамо Мн
0:3
0:0, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
27.02.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
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