«Мы в обороне играли системно». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над «Спартаком»

— С докторами я ещё не говорил. Но Гросс — скромный парень, он сказал, что всё нормально. Пока чуть бледный, его «зашили» — по поводу сотрясения пока информации нет. Если с ним всё хорошо, то в следующем матче он сыграет. А с Сотишвили всё нормально — он продолжил играть и доктор ничего не сказал.