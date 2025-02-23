«Мы в обороне играли системно». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над «Спартаком»

— Хочу поздравить с большим праздником всех ребят, которые нас реально сейчас защищают. Это был тяжёлый выезд, и «Спартак» в первом периоде был хорош — они доминировали, где-то «съедали» нас. Но мы в обороне играли системно, и вратарь Вася Демченко — молодец, тащил нас. Это нормально для хорошей команды, сейчас мы едем домой — восстанавливаемся и ждём следующей игры со «Спартаком» в Минске, 27 февраля.
— Сегодня в конце третьего периода получил повреждение Джордан Гросс — уже известно, что с ним? И ещё Даниил Сотишвили влетел в борт…
— С докторами я ещё не говорил. Но Гросс — скромный парень, он сказал, что всё нормально. Пока чуть бледный, его «зашили» — по поводу сотрясения пока информации нет. Если с ним всё хорошо, то в следующем матче он сыграет. А с Сотишвили всё нормально — он продолжил играть и доктор ничего не сказал.
— Вам не кажется, что команда рановато набрала форму перед плей-офф, судя по последним играм? Или ещё есть компоненты, которые надо улучшить?
— Я не понимаю этого — «слишком рано», «слишком поздно». Мы ищем свою игру, решаем свои проблемы — начало матча у нас было неважным, но Васька помог нам сегодня. Мы не витаем в облаках, хотим сделать нашу команду ещё лучше — а пока вся страна радуется, выезд удался. Нам надо быть готовыми к следующим матчам — у нас непростые сдвоенные игры впереди, — сказал Квартальнов на пресс-конференции.
Минчане набрали 71 очко в 57 играх и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.