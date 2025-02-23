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«Нам нужен был очередной подвиг». Главный тренер «Нефтехимика» — о победе над «Трактором»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

«В Челябинске всегда полные трибуны, отличная поддержка своей команды. Всегда вдвойне приятно здесь победить, тем более команда идёт на первом месте, и по делу. Нам нужно было сделать очередной подвиг. Очки нужны кровь из носа. Гонка продолжается, поэтому такой получился матч. Много борьбы, стыков, голевых моментов. Интересный матч. Готовимся к следующему выезду. Всех настоящих мужчин с 23 февраля», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Трактора».

«Нефтехимик» набрал 53 очка в 58 играх и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Нефтехимик
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