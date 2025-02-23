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«Хоккей — интересная штука». Илья Воробьёв — о победе ЦСКА над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в чемпионате КХЛ-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

— Довольно солидная игра с нашей стороны. Во втором периоде, правда, в меньшинстве пропустили, но и то такие голы были — одна «от уха» зашла, другая на добивании. Они в принципе не разыгранные были. А так, мы и перебросали соперника. Довольно неплохо сегодня выглядели.

— Что можете сказать по поводу дисциплины своей команды?

— Я не знаю. В первом периоде Уфа два раза осталась в меньшинстве — мы не забили. Хоккей — интересная штука.

— Хотелось бы вернуться к теме удалений. Это вообще не свойственно ЦСКА — много удаляться?

— Да, не свойственно. Ребята хотели обязательно сегодня выиграть, немножко горели. У нас есть система штрафов, — приводит слова Воробьёва официальный сайт армейского клуба.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.

Салават Юлаев
2:4
0:0, 2:3, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
23.02.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8506 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Илья Воробьев
Вратари
Александр Самонов
Павел Хомченко
1-й период
05:49
Александр Комаров
09:21
Шелдон Ремпал
2-й период
24:20
Кирилл Долженков
(Коул Кэсселс, Владислав Провольнев)
25:33
Никита Нестеров
(Коул Кэсселс, Денис Гурьянов)
28:38
Прохор Полтапов
30:45
Денис Ян
(Нэйтан Тодд, Михаил Науменков)
31:29
Владислав Провольнев
32:11
Шелдон Ремпал
(Скотт Уилсон, Александр Хмелевский)
33:34
Колби Уильямс
37:03
Максим Соркин
(Никита Седов, Прохор Полтапов)
3-й период
49:14
Нэйтан Тодд
49:14
Максим Соркин
55:00
Павел Карнаухов
(Максим Мамин)
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
ЦСКА
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