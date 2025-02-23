«Хоккей — интересная штука». Илья Воробьёв — о победе ЦСКА над «Салаватом Юлаевым»

— Довольно солидная игра с нашей стороны. Во втором периоде, правда, в меньшинстве пропустили, но и то такие голы были — одна «от уха» зашла, другая на добивании. Они в принципе не разыгранные были. А так, мы и перебросали соперника. Довольно неплохо сегодня выглядели.