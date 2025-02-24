Не игравший два месяца американский защитник «Ак Барса» вернулся в строй

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер, пропустивший из-за повреждения около двух месяцев, выведен из списка травмированных, сообщается в официальном Telegram-канале казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Миллер не выходил на лед с 23 декабря 2024 года, когда он получил травму в выездном матче против московского «Динамо» (6:5). С тех пор американец пропустил 23 игры своей команды в нынешнем сезоне.
Миллер выступает за «Ак Барс» с прошлого сезона. 23-летний защитник провел за казанскую команду 70 матчей, в которых набрал 33 очка (5 шайб + 28 передач). В этом сезоне на его счету 33 матча и 17 (2+5) очков.