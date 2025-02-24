«Адмирал» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» укрепился на седьмом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), переиграв на выезде новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата.
Встреча прошла в понедельник в Новосибирске и завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей по дублю оформили Джек Родуолд (25-я и 52-я минуты), Аркадий Шестаков (26, 35), также отличился Кирилл Петьков (46). У хозяев шайбы забросили Тревор Мёрфи (13) и Павел Гоголев (57).
«Адмирал» одержал первую победу над «Сибирью» в нынешнем сезоне, до этого дальневосточная команда потерпела три поражения в матчах с сибиряками.
«Адмирал» набрал 62 очка и оторвался от занимающей восьмую строчку на Востоке «Сибири» на три балла. Новосибирская команда потерпела пятое поражение подряд.