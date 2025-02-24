Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Адмирал» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Дубль Родуолда принес «Адмиралу» победу над «Сибирью» в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» укрепился на седьмом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), переиграв на выезде новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата.

Встреча прошла в понедельник в Новосибирске и завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей по дублю оформили Джек Родуолд (25-я и 52-я минуты), Аркадий Шестаков (26, 35), также отличился Кирилл Петьков (46). У хозяев шайбы забросили Тревор Мёрфи (13) и Павел Гоголев (57).

«Адмирал» одержал первую победу над «Сибирью» в нынешнем сезоне, до этого дальневосточная команда потерпела три поражения в матчах с сибиряками.

«Адмирал» набрал 62 очка и оторвался от занимающей восьмую строчку на Востоке «Сибири» на три балла. Новосибирская команда потерпела пятое поражение подряд.

Сибирь
2:5
1:0, 0:3, 1:2
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11204 зрителя
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Леонид Тамбиев
Вратари
Денис Костин
Андрей Мишуров
1-й период
03:42
Энди Андреофф
03:42
Марио Грман
12:45
Тревор Мерфи
(Егор Аланов, Сергей Широков)
2-й период
24:09
Джек Родуолд
(Семен Ручкин, Иван Муранов)
25:22
Аркадий Шестаков
(Степан Старков, Либор Шулак)
34:41
Аркадий Шестаков
(Даниил Гутик, Егор Петухов)
37:50
Энди Андреофф
3-й период
45:24
Кирилл Петьков
(Егор Степанов, Дмитрий Завгородний)
51:07
Джек Родуолд
(Шейн Принс, Иван Муранов)
56:57
Павел Гоголев
(Тревор Мерфи)
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь