«Адмирал» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча прошла в понедельник в Новосибирске и завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей по дублю оформили Джек Родуолд (25-я и 52-я минуты), Аркадий Шестаков (26, 35), также отличился Кирилл Петьков (46). У хозяев шайбы забросили Тревор Мёрфи (13) и Павел Гоголев (57).