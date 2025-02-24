«Металлург» стал шестым участником плей-офф КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Магнитогорске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Минулин (17-я минута), Макар Хабаров (20), Трой Джозефс (42) и Люк Джонсон (59). У проигравших отличился Давид Думбадзе (20).
«Металлург» с 74 очками после 58 матчей занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Располагающийся на 9-й строчке нижнекамский «Нефтехимик» до конца регулярного чемпионата может максимум набрать 74 очка. Ранее выход в плей-офф обеспечили ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». «Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина, команда также выигрывала титул в 2014 и 2016 годах.
«Северсталь» после 58 матчей набрала 73 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. В следующем матче «Металлург» 26 февраля примет астанинский «Барыс». «Северсталь» 27 февраля дома сыграет с нижегородским «Торпедо».