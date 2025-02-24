Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Металлург» стал шестым участником плей-офф КХЛ

Магнитогорцы гарантировали участие в плей-офф после домашней победы над «Северсталью».

Источник: ХК "Металлург" Магнитогорск

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Минулин (17-я минута), Макар Хабаров (20), Трой Джозефс (42) и Люк Джонсон (59). У проигравших отличился Давид Думбадзе (20).

«Металлург» с 74 очками после 58 матчей занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Располагающийся на 9-й строчке нижнекамский «Нефтехимик» до конца регулярного чемпионата может максимум набрать 74 очка. Ранее выход в плей-офф обеспечили ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». «Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина, команда также выигрывала титул в 2014 и 2016 годах.

«Северсталь» после 58 матчей набрала 73 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. В следующем матче «Металлург» 26 февраля примет астанинский «Барыс». «Северсталь» 27 февраля дома сыграет с нижегородским «Торпедо».

Металлург Мг
4:1
2:1, 0:0, 2:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7032 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Андрей Козырев
Вратари
Илья Набоков
Александр Самойлов
1-й период
16:15
Артем Минулин
(Александр Петунин, Трой Джозефс)
19:37
Давид Думбадзе
(Иван Подшивалов)
19:59
Макар Хабаров
(Александр Петунин, Дмитрий Силантьев)
2-й период
22:30
Андрей Чуркин
29:46
Александр Петунин
3-й период
40:36
Янни Калдис
41:10
Трой Джозефс
(Борна Рендулич, Андрей Козлов)
44:44
Александр Петунин
56:21
Андрей Чуркин
58:01
Люк Джонсон
(Роман Канцеров, Даниил Вовченко)
59:26
Марк Барберио
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Северсталь