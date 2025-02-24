«Металлург» стал шестым участником плей-офф КХЛ

«Металлург» с 74 очками после 58 матчей занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Располагающийся на 9-й строчке нижнекамский «Нефтехимик» до конца регулярного чемпионата может максимум набрать 74 очка. Ранее выход в плей-офф обеспечили ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». «Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина, команда также выигрывала титул в 2014 и 2016 годах.