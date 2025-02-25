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ХК «Автомобилист» обыграл «Витязь» в матче КХЛ в Екатеринбурге

Екатеринбургская хоккейная команада закрепилась на втором месте в турнирной таблице.

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» накануне обыграл подмосковный «Витязь». Игра на арене «Уралец» в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Шайбы в ворота соперников забросили Стефан Да Коста и Данил Романцев.

Сейчас «Автомобилист» с 79 очками в 58 матчах находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 26 февраля против «Ак Барс» из Казани.

Ранее екатеринбургские хоккеисты уступили «Северстали».