«Нефтехимик» сносит грандов и мчится в плей-офф. «Волков» рано списывать?

Прямо сейчас для команды Леонтьева наступает час X. Здорово, что удалось остановить «Трактор» Бенуа Гру в Челябинске, но куда важнее дальневосточный выезд. Для начала нужно разобраться с завалившим сезон «Амуром» и не потерять «свои» очки. А дальше выходить на «Фетисов-Арену», как на последний бой. Матчи во Владивостоке ни для кого не бывают простыми, к тому же Тамбиев в этом сезоне удивляет — латвийский специалист постепенно отходит от стереотипных капканов и показывает активный хоккей с мощным прессингом в средней зоне. В чём-то игровая модель сходится с «Трактором» при Гру — и тут Олег Юрьевич, кажется, знает, что делать. «То, что приносит успех, та тактика — мы будем ей пользоваться, — в юмористическом тоне прокомментировал он последнюю победу клуба. — Это давление, прессинг, жёсткая игра в своей зоне, всё это приносит нам результат».