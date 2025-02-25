«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Ливо

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. «Салават Юлаев» подписал новый контракт с лучшим бомбардиром и снайпером нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадцем Джошуа Ливо, сообщается в Telegram-канале уфимского клуба.
Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до окончания сезона-2026/27. По данным СМИ, по новому контракту зарплата Ливо составит 100 миллионов рублей за сезон.
Ливо перешел в «Салават Юлаев» в сентябре 2023 года, до этого он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард играл в системах «Торонто Мейпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Каролины Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз». Всего в НХЛ Ливо провел 265 матчей и набрал 93 очка (42 шайбы + 51 передача).
В прошлом сезоне Ливо провел за уфимцев 46 матчей и набрал 47 очков (19+28). В нынешнем сезоне на его счету 65 очков (41+24) в 52 играх, он возглавляет списки лучших бомбардиров и снайперов КХЛ.