«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Ливо

Ливо перешел в «Салават Юлаев» в сентябре 2023 года, до этого он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард играл в системах «Торонто Мейпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Каролины Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз». Всего в НХЛ Ливо провел 265 матчей и набрал 93 очка (42 шайбы + 51 передача).