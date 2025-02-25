«Трактор» продлил контракт с Жарковым

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» продлил контракт с форвардом Владимиром Жарковым, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2025/26.
В сезоне-2023/24 нападающий отметился 22 очками (5 шайбами и 17 передачами) в 98 матчах и дошел с «Трактором» до полуфинала Кубка Гагарина. В КХЛ также выступал за ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) забросил две шайбы и отдал 12 голевых передач в 82 матчах за «Нью-Джерси Девилз».
«Можно сказать, что Жарков переживает в Челябинске вторую молодость, проводя очень сильный сезон и полностью соответствуя требованиям Бена Гру. Не секрет, что этот нападающий является душой коллектива, его лидером и примером отношения к делу. Довольны тем, что Владимир остается и будет помогать “Трактору” еще один год», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.