«Трактор» продлил контракт с Жарковым

«Можно сказать, что Жарков переживает в Челябинске вторую молодость, проводя очень сильный сезон и полностью соответствуя требованиям Бена Гру. Не секрет, что этот нападающий является душой коллектива, его лидером и примером отношения к делу. Довольны тем, что Владимир остается и будет помогать “Трактору” еще один год», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.