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Дубль Ремпала помог «Салавату Юлаеву» одержать волевую победу над «Ладой»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

Отметим, что к 10-й минуте матча «Лада» вела со счётом 2:0 — голами отметились Артём Манукян и Архип Неколенко. Уфимский клуб обрушил на ворота гостей град атак, в результате чего Деннис Ян сократил отставание в счёте с передач Шелдона Ремпала и Александра Хмелевски. В начале второго периода Ремпал забросил шайбу в меньшинстве с великолепной передачи Владислава Ефремова и сравнял счёт. В концовке третьего периода уфимцы получили возможность на большинство в формате «5 на 3», которое реализовал Ремпал и оформил дубль.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений и взял реванш у «Лады» за недавнее поражение со счётом 0:3.

Салават Юлаев
3:2
1:2, 1:0, 1:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
25.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8486 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Павел Зубов
Вратари
Александр Самонов
Константин Волков
1-й период
02:00
Артем Манукян
(Владислав Семин, Глеб Семенов)
09:17
Архип Неколенко
(Никита Михайлов)
12:44
Денис Ян
(Шелдон Ремпал, Александр Хмелевский)
2-й период
23:06
Сергей Варлов
23:16
Шелдон Ремпал
(Владислав Ефремов)
27:22
Александр Севостьянов
3-й период
42:59
Магомед Шараканов
45:46
Григорий Панин
52:23
Алексей Ожгихин
53:48
Владислав Семин
54:18
Шелдон Ремпал
(Нэйтан Тодд, Джош Ливо)
59:42
Владислав Ефремов
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Лада
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