Дубль Ремпала помог «Салавату Юлаеву» одержать волевую победу над «Ладой»

Отметим, что к 10-й минуте матча «Лада» вела со счётом 2:0 — голами отметились Артём Манукян и Архип Неколенко. Уфимский клуб обрушил на ворота гостей град атак, в результате чего Деннис Ян сократил отставание в счёте с передач Шелдона Ремпала и Александра Хмелевски. В начале второго периода Ремпал забросил шайбу в меньшинстве с великолепной передачи Владислава Ефремова и сравнял счёт. В концовке третьего периода уфимцы получили возможность на большинство в формате «5 на 3», которое реализовал Ремпал и оформил дубль.