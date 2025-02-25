«Спартак» вновь разгромил СКА в Петербурге! Армейцы ответили лишь психами и грубостью

Уже после первого периода СКА в очередной раз в этой регулярке ушёл в неконтролируемое пике, и легко было догадаться, что после перерыва ничего не изменится. Так и вышло. Михаил Мальцев забил пятый гол «Спартака», завершив затяжную позиционную атаку. А через полминуты Пашин деклассировал ещё одного защитника СКА Андрея Педана и издевательски исполнил что-то в стиле Павла Дацюка. Какой же потрясающий гол, и это хет-трик рукастого мастерюги из стана красно-белых.