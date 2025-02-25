Никитин: Никулину не объяснили, что нельзя бить в область паха

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Форварду ярославского «Локомотива» Степану Никулину не объяснили, что нельзя бить соперников в область паха, иронично заявил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Никитин.
Во вторник «Локомотив» дома уступил московскому «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата. Никулин получил в третьем периоде удаление до конца игры за удар клюшкой форварда гостей Максима Комтуа.
«Степан, наверное, думает, что есть Степан, а есть “Локомотив”. Хоккей — командный вид спорта. Никулину, наверно, не объяснили перед игрой, что нельзя колющим бить в область паха. Наша ошибка», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».