Никитин: Никулину не объяснили, что нельзя бить в область паха

«Степан, наверное, думает, что есть Степан, а есть “Локомотив”. Хоккей — командный вид спорта. Никулину, наверно, не объяснили перед игрой, что нельзя колющим бить в область паха. Наша ошибка», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».