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Никитин: Никулину не объяснили, что нельзя бить в область паха

Никитин: Никулину не объяснили, что нельзя бить в область паха, наша ошибка.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Форварду ярославского «Локомотива» Степану Никулину не объяснили, что нельзя бить соперников в область паха, иронично заявил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Никитин.

Во вторник «Локомотив» дома уступил московскому «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата. Никулин получил в третьем периоде удаление до конца игры за удар клюшкой форварда гостей Максима Комтуа.

«Степан, наверное, думает, что есть Степан, а есть “Локомотив”. Хоккей — командный вид спорта. Никулину, наверно, не объяснили перед игрой, что нельзя колющим бить в область паха. Наша ошибка», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Локомотив
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
25.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7610 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Кудашов
Вратари
Алексей Мельничук
(Алексей Мельничук)
Максим Моторыгин
1-й период
10:44
Артем Чернов
2-й период
23:56
Артем Чернов
(Даниил Пыленков, Павел Кудрявцев)
35:57
Максим Джиошвили
(Павел Кудрявцев)
39:57
Александр Елесин
39:57
Максим Комтуа
3-й период
42:25
Дмитрий Рашевский
(Максим Комтуа)
49:22
Степан Никулин
49:22
Степан Никулин
57:26
Седрик Пакетт
59:33
Байрон Фрэз
(Егор Сурин, Денис Алексеев)
Статистика
27
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь