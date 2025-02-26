Гол Буше принес «Авангарду» победу над «Витязем» в матче КХЛ

Форвард «Витязя» Дмитрий Бучельников оформил ассистентский дубль. Его первая передача стала 33-й в сезоне. Он побил клубный рекорд по результативным пасам в КХЛ, который до этого делили Джастин Дэнфорт, Каспарс Даугавиньш и Миро Аалтонен (по 32). Защитник «Витязя» Руслан Педан провел 300-й матч в КХЛ.