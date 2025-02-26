Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Буше принес «Авангарду» победу над «Витязем» в матче КХЛ

«Авангард» со счетом 4:3 победил «Витязь» в домашнем матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе победителей отличились Николай Прохоркин (6-я минута), Майкл Маклауд (9), Дамир Шарипзянов (46) и Рид Буше (62). У гостей шайбы забросили Владислав Цицюра (17), Джереми Рой (29) и Иван Савчик (55).

Форвард «Витязя» Дмитрий Бучельников оформил ассистентский дубль. Его первая передача стала 33-й в сезоне. Он побил клубный рекорд по результативным пасам в КХЛ, который до этого делили Джастин Дэнфорт, Каспарс Даугавиньш и Миро Аалтонен (по 32). Защитник «Витязя» Руслан Педан провел 300-й матч в КХЛ.

Буше провел первую встречу после возвращения в состав команды. Американский нападающий из-за травмы не играл с 29 января.

«Авангард», набрав 72 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила победную серию до семи матчей. «Витязь» с 50 баллами располагается на десятой строчке на Западе.

В следующем матче «Авангард» 2 марта на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Витязь»28 февраля в Новосибирске встретится с «Сибирью».

Авангард
4:3
2:1, 0:1, 1:1
ОТ
Витязь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
26.02.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Павел Десятков
Вратари
Михаил Бердин
Андрей Кареев
1-й период
04:47
Руслан Педан
05:34
Николай Прохоркин
(Иван Игумнов)
08:05
Сергей Калинин
08:55
Майкл Маклауд
(Константин Окулов, Райан Спунер)
14:32
Наиль Якупов
14:32
Дерек Барак
16:18
Владислав Цицюра
(Дмитрий Бучельников)
2-й период
22:11
Иван Воробьев
27:25
Егор Воронков
28:07
Джереми Рой
(Алексей Макеев, Дмитрий Бучельников)
33:16
Иван Ежов
35:28
Игорь Мартынов
3-й период
41:07
Игорь Мартынов
45:08
Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклауд)
54:36
Иван Савчик
(Дин Стюарт, Иван Воробьев)
55:23
Наиль Якупов
Овертайм
60:56
Джереми Рой
61:57
Рид Буше
(Алекс Грант)
Статистика
10
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Витязь
КХЛ: таблица и календарь