Гол Буше принес «Авангарду» победу над «Витязем» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе победителей отличились Николай Прохоркин (6-я минута), Майкл Маклауд (9), Дамир Шарипзянов (46) и Рид Буше (62). У гостей шайбы забросили Владислав Цицюра (17), Джереми Рой (29) и Иван Савчик (55).
Форвард «Витязя» Дмитрий Бучельников оформил ассистентский дубль. Его первая передача стала 33-й в сезоне. Он побил клубный рекорд по результативным пасам в КХЛ, который до этого делили Джастин Дэнфорт, Каспарс Даугавиньш и Миро Аалтонен (по 32). Защитник «Витязя» Руслан Педан провел 300-й матч в КХЛ.
Буше провел первую встречу после возвращения в состав команды. Американский нападающий из-за травмы не играл с 29 января.
«Авангард», набрав 72 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила победную серию до семи матчей. «Витязь» с 50 баллами располагается на десятой строчке на Западе.
В следующем матче «Авангард» 2 марта на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Витязь»28 февраля в Новосибирске встретится с «Сибирью».