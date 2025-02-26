«Металлург» нанёс «Барысу» девятое поражение подряд

Голами в составе «Металлурга» отметились Даниил Вовченко, Робин Пресс, Борис Осипович и Люк Джонсон. По две результативные передачи отдали Денис Зернов и Александр Петунин. Голкипер магнитогорской команды Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, так как за две с половиной минуты до конца матча Семён Симонов забросил единственную шайбу «Барыса».