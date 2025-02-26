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«Металлург» нанёс «Барысу» девятое поражение подряд

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Барысом».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Голами в составе «Металлурга» отметились Даниил Вовченко, Робин Пресс, Борис Осипович и Люк Джонсон. По две результативные передачи отдали Денис Зернов и Александр Петунин. Голкипер магнитогорской команды Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, так как за две с половиной минуты до конца матча Семён Симонов забросил единственную шайбу «Барыса».

Таким образом, «Барыс» потерпел девятое поражение подряд, «Металлург» одержал вторую победу кряду.

Металлург Мг
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
26.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6259 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Галым Мамбеталиев
Вратари
Александр Смолин
Андрей Шутов
1-й период
05:13
Егор Коробкин
10:14
Антон Бурдасов
18:11
Антон Бурдасов
18:56
Даниил Вовченко
(Роман Канцеров, Александр Петунин)
2-й период
28:24
Александр Петунин
31:55
Робин Пресс
(Борна Рендулич, Денис Зернов)
33:01
Борис Осипович
(Денис Зернов)
3-й период
42:57
Люк Джонсон
(Александр Петунин, Робин Пресс)
52:36
Семен Симонов
57:42
Семен Симонов
(Динмухамед Кайыржан, Илья Хохлов)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Барыс
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