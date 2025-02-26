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«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в последнем матче КХЛ

«Автомобилист “победил “Ак Барс” в прощальном матче КХЛ на арене “Уралец”.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл казанский «Ак Барс» в последнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который команда провела на льду дворца спорта «Уралец».

Встреча регулярного чемпионата прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Ник Эберт (19-я минута) и Брукс Мэйсек (33). Гости ответили голом Радэля Замалтдинова (29), который стал для 19-летнего форварда дебютным в КХЛ.

Игра стала тысячной в КХЛ для уральской команды. «Автомобилист» свой следующий домашний матч проведет на льду новой «УГМК-Арены». 10 марта екатеринбургский клуб примет на новом 12-тысячном стадионе ЦСКА.

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов провел свой 300-й матч в КХЛ.

«Автомобилист» одержал пятую победу в последних шести матчах, набрал 81 очко и идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 76 баллами занимает четвертую строчку. Обе команды ранее гарантировали себе место в плей-офф.

В другом матче магнитогорский «Металлург» дома победил астанинский «Барыс» со счетом 4:1.

Автомобилист
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
26.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Евгений Аликин
Тимур Билялов
1-й период
18:06
Ник Эберт
(Егор Алексеев, Данил Романцев)
2-й период
28:48
Радэль Замалтдинов
(Никита Дыняк)
30:27
Данил Романцев
32:49
Брукс Мэйсек
(Александр Шаров, Даррен Дитц)
3-й период
54:57
Евгений Кашников
59:14
Анатолий Голышев
Статистика
6
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь