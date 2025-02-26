«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в последнем матче КХЛ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл казанский «Ак Барс» в последнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который команда провела на льду дворца спорта «Уралец».
Встреча регулярного чемпионата прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Ник Эберт (19-я минута) и Брукс Мэйсек (33). Гости ответили голом Радэля Замалтдинова (29), который стал для 19-летнего форварда дебютным в КХЛ.
Игра стала тысячной в КХЛ для уральской команды. «Автомобилист» свой следующий домашний матч проведет на льду новой «УГМК-Арены». 10 марта екатеринбургский клуб примет на новом 12-тысячном стадионе ЦСКА.
Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов провел свой 300-й матч в КХЛ.
«Автомобилист» одержал пятую победу в последних шести матчах, набрал 81 очко и идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 76 баллами занимает четвертую строчку. Обе команды ранее гарантировали себе место в плей-офф.
В другом матче магнитогорский «Металлург» дома победил астанинский «Барыс» со счетом 4:1.