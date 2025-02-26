«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в последнем матче КХЛ

Встреча регулярного чемпионата прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Ник Эберт (19-я минута) и Брукс Мэйсек (33). Гости ответили голом Радэля Замалтдинова (29), который стал для 19-летнего форварда дебютным в КХЛ.