«Сами себе усложнили задачу». Ги Буше оценил победу «Авангарда» над «Витязем» в овертайме

«Всё было так, как мы ожидали. Сложный матч, потому что встречались с трудолюбивой, способной командой. Начали здорово, хороший первый период, третий период мне понравился, а вот во втором “Витязь” нас переработал, постарался получше. В нашей лиге каждую команду сложно обыграть, так что если ты начинаешь работать на 1−2% меньше, то соперник может поднадавить и воспользоваться своими моментами. Так сегодня и произошло. Думаю, мы сами себе усложнили задачу, но в результате сумели найти путь к победе», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.