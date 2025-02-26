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«Сами себе усложнили задачу». Ги Буше оценил победу «Авангарда» над «Витязем» в овертайме

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу над «Витязем» в овертайме со счётом 4:3 и считает, что омская команда могла не доводить матч до дополнительного времени.

Источник: Чемпионат.com

«Всё было так, как мы ожидали. Сложный матч, потому что встречались с трудолюбивой, способной командой. Начали здорово, хороший первый период, третий период мне понравился, а вот во втором “Витязь” нас переработал, постарался получше. В нашей лиге каждую команду сложно обыграть, так что если ты начинаешь работать на 1−2% меньше, то соперник может поднадавить и воспользоваться своими моментами. Так сегодня и произошло. Думаю, мы сами себе усложнили задачу, но в результате сумели найти путь к победе», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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