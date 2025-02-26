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Лучший снайпер «Авангарда» Буше рассказал, сколько ему придётся играть в защитной маске

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, сколько ему придётся играть в защитной маске.
Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, сколько ему придётся играть в защитной маске. Форвард не выступал с 29 января из-за перелома лицевых костей после попадания шайбы. Буше стал автором победного гола в овертайме с «Витязем» (4:3 ОТ) в первом матче после возвращения от травмы.

«В защитной маске не играл с юниорского уровня. Конечно, очень непривычно в ней, выступать в ней ещё порядка восьми недель», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В нынешнем сезоне канадский нападающий Рид Буше в 43 встречах набрал 38 очков — забросил 23 шайбы и отдал 15 результативных передач.

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