Лучший снайпер «Авангарда» Буше рассказал, сколько ему придётся играть в защитной маске

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, сколько ему придётся играть в защитной маске. Форвард не выступал с 29 января из-за перелома лицевых костей после попадания шайбы. Буше стал автором победного гола в овертайме с «Витязем» (4:3 ОТ) в первом матче после возвращения от травмы.