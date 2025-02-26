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«Автомобилист» выиграл исторический матч, у «Авангарда» семь побед подряд. Итоги дня в КХЛ

Серия поражений «Барыса» продолжается, Рид Буше удачно вернулся после травмы.

Источник: Антон Басанаев, photo.khl.ru

26 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Подводим их итоги.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 26.02.2025, 16:30
Авангард
4
Витязь
3

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Витязем». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме, проведя седьмую выигранную встречу подряд.

На шестой минуте матча счёт открыл Николай Прохоркин, реализовавший большинство. Через несколько минут хозяева вновь забили гол в большинстве — отличился Майкл Маклауд с передач Райана Спунера и Константина Окулова. В концовке первого периода Владислав Цицюра с передачи Дмитрия Бучельникова сократил отставание в счёте. На 29-й минуте «Витязь» сравнял счёт — отличился Джереми Рой, которому ассистировали Дмитрий Бучельников и Алексей Макеев. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Дамир Шарипзянов и Иван Савчик. Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 26.02.2025, 17:00
Металлург Мг
4
Барыс
1

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Барысом». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Голами в составе «Металлурга» отметились Даниил Вовченко, Робин Пресс, Борис Осипович и Люк Джонсон. По две результативные передачи отдали Денис Зернов и Александр Петунин. Голкипер магнитогорской команды Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, так как за две с половиной минуты до конца встречи Семён Симонов забросил единственную шайбу «Барыса».

Таким образом, «Барыс» потерпел девятое поражение подряд, «Металлург» одержал вторую победу кряду.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 26.02.2025, 17:00
Автомобилист
2
Ак Барс
1

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1.

В концовке первого периода счёт открыл защитник «Автомобилиста» Ник Эберт, которому ассистировали Егор Алексеев и Данил Романцев. В середине второго периода «Ак Барсу» удалось сравнять счёт — отличился Радэль Замалтдинов с передачи Никиты Дыняка. Через несколько минут Брукс Мэйсек вновь вывел хозяев вперёд с передач Александра Шарова и Даррена Дица.

Этот матч стал для «Автомобилиста» 1000-м в КХЛ и последним — на стадионе «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».

Егор Торишный

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