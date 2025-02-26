«Автомобилист» выиграл исторический матч, у «Авангарда» семь побед подряд. Итоги дня в КХЛ

На шестой минуте матча счёт открыл Николай Прохоркин, реализовавший большинство. Через несколько минут хозяева вновь забили гол в большинстве — отличился Майкл Маклауд с передач Райана Спунера и Константина Окулова. В концовке первого периода Владислав Цицюра с передачи Дмитрия Бучельникова сократил отставание в счёте. На 29-й минуте «Витязь» сравнял счёт — отличился Джереми Рой, которому ассистировали Дмитрий Бучельников и Алексей Макеев. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Дамир Шарипзянов и Иван Савчик. Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.