«Ненавижу такие игры». Разин назвал сложности матчей с аутсайдерами

"Ненавижу такие игры, когда надо что-то придумать, чтобы настроить команду. Единственный плюс — дали шанс молодым игрокам, они почувствовали вкус КХЛ и влились в обстановку. По броскам мы уступили, по времени в атаке выиграли совсем чуть-чуть. Действовали медленно, очень много пауз. Темпа не было. Много хоккеистов, которые просто вылетели из-за того, что им играть неинтересно.