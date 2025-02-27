Вратарь «Спартака» восстановился после травмы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Голкипер московского «Спартака» Дмитрий Николаев оправился от травмы и сыграет с первых минут в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо», сообщается в Telegram-канале «красно-белых».
Встреча пройдет в Минске в четверг и начнется в 19:10 мск. В последний раз Николаев выходил на лед 4 февраля в матче против ярославского «Локомотива» (5:4). Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отмечал, что голкипер получил микротравму на тренировке команды.
В нынешнем сезоне Николаев провел 36 матчей, в которых одержал 17 побед и оформил три шатаута, отразив 91,8% бросков по воротам.