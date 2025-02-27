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Вратарь «Спартака» восстановился после травмы

Вратарь «Спартака» Николаев сыграет в матче КХЛ с минским «Динамо» после травмы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Голкипер московского «Спартака» Дмитрий Николаев оправился от травмы и сыграет с первых минут в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо», сообщается в Telegram-канале «красно-белых».

Встреча пройдет в Минске в четверг и начнется в 19:10 мск. В последний раз Николаев выходил на лед 4 февраля в матче против ярославского «Локомотива» (5:4). Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отмечал, что голкипер получил микротравму на тренировке команды.

В нынешнем сезоне Николаев провел 36 матчей, в которых одержал 17 побед и оформил три шатаута, отразив 91,8% бросков по воротам.

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