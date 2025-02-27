Вратарь «Спартака» восстановился после травмы

Встреча пройдет в Минске в четверг и начнется в 19:10 мск. В последний раз Николаев выходил на лед 4 февраля в матче против ярославского «Локомотива» (5:4). Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отмечал, что голкипер получил микротравму на тренировке команды.