СКА рассказал о состоянии нападающего Евгения Кузнецова

«Перед прошлым матчем со “Спартаком” Евгений Кузнецов заболел ОРВИ и не смог принять участие в игре. Кроме этого, последствия сотрясения оказались серьёзнее. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте — здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру. Евгению — здоровья!» — сказано в сообщении клуба.