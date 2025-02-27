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СКА рассказал о состоянии нападающего Евгения Кузнецова

Пресс-служба СКА рассказала о состоянии нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова.

Источник: Чемпионат.com

«Перед прошлым матчем со “Спартаком” Евгений Кузнецов заболел ОРВИ и не смог принять участие в игре. Кроме этого, последствия сотрясения оказались серьёзнее. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте — здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру. Евгению — здоровья!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, Кузнецов пропустил матч со «Спартаком» (2:7) и не сыграет сегодня, 27 февраля, во встрече с московским «Динамо».

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.

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