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Московское «Динамо» в пятый раз обыграло СКА в нынешнем сезоне КХЛ

Московское «Динамо» обыграло СКА со счетом 1:0 в гостевом матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» переиграло на выезде петербургский СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), завершив общую серию противостояний с армейцами в регулярном чемпионате с общим счетом 5−1.

Встреча прошла в четверг в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Единственную шайбу забросил на 55-й минуте Максим Комтуа, голкипер «Динамо» Максим Моторыгин оформил свой четвертый шатаут в сезоне и в КХЛ, отразив 29 бросков.

Защитник СКА Сергей Сапего отыграл свой 200-й матч в КХЛ.

«Динамо» одержало вторую победу подряд после серии из трех поражений, набрало 77 очков и поднялось на второе место в таблице Западной конференции КХЛ, где СКА, потерпевший третье поражение подряд занимает седьмую строчку с 71 баллом.

СКА
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
27.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22384 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Артемий Плешков
(Артемий Плешков)
Максим Моторыгин
2-й период
21:38
Сергей Плотников
28:09
Игорь Ожиганов
38:18
Михаил Григоренко
3-й период
49:03
Владимир Алистров
54:59
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Артем Сергеев)
Статистика
9
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо М
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