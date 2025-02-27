Московское «Динамо» в пятый раз обыграло СКА в нынешнем сезоне КХЛ

Встреча прошла в четверг в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Единственную шайбу забросил на 55-й минуте Максим Комтуа, голкипер «Динамо» Максим Моторыгин оформил свой четвертый шатаут в сезоне и в КХЛ, отразив 29 бросков.