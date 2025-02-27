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ЦСКА разгромил «Куньлунь» и завоевал путевку в плей-офф КХЛ

ЦСКА победил «Куньлунь» со счетом 6:0 и завоевал право сыграть в плей-офф КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА завоевал путевку в плей-офф КХЛ, переиграв китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата.

Встреча прошла в четверг в Москве и завершилась со счетом 6:0 (0:0, 1:0, 5:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Прохор Полтапов (23-я минута), Владислав Каменев (45), Кирилл Долженков (51), Денис Гурьянов (52), Иван Дроздов (57) и Никита Нестеров (59). Голкипер армейцев Павел Хомченко оформил первый шатаут за ЦСКА, третий в сезоне и шестой в КХЛ, отразив 20 бросков соперника.

ЦСКА завершил сезонную серию против «Куньлуня» с общим счетом 3−1, китайская команда не обыгрывала армейцев на выезде с 16 октября 2018 года.

ЦСКА набрал 76 очков и стал недосягаемым для «Куньлуня» (57), идущего на девятой строчке в таблице Западной конференции. Армейцы занимают четвертое место.

После поражения китайской команды еще одним участником плей-офф на Западе стало минское «Динамо» (73), которое ранее в четверг обыграло дома московский «Спартак». Таким образом, стали известны шесть из восьми участников Кубка Гагарина на Западе — это ярославский «Локомотив», московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо».

ЦСКА
6:0
0:0, 1:0, 5:0
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
27.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 5973 зрителя
Главные тренеры
Илья Воробьев
Михаил Кравец
Вратари
Павел Хомченко
Джереми Смит
1-й период
05:30
Колби Уильямс
05:52
Джозеф Душак
09:30
Хадсон Элинюк
2-й период
22:19
Прохор Полтапов
(Колби Уильямс)
23:59
Никита Седов
35:04
Никита Нестеров
3-й период
44:25
Ян Дрозг
44:25
Ян Дрозг
44:56
Владислав Каменев
(Никита Нестеров, Прохор Полтапов)
50:52
Кирилл Долженков
51:35
Денис Гурьянов
(Коул Кэсселс, Фредрик Классон)
53:36
Джозеф Душак
53:36
Джозеф Душак
56:32
Иван Дроздов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
58:32
Никита Нестеров
(Владислав Каменев, Максим Соркин)
Статистика
6
Штрафное время
54
7
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь