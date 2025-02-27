ЦСКА разгромил «Куньлунь» и завоевал путевку в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Московский ЦСКА завоевал путевку в плей-офф КХЛ, переиграв китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата.
Встреча прошла в четверг в Москве и завершилась со счетом 6:0 (0:0, 1:0, 5:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Прохор Полтапов (23-я минута), Владислав Каменев (45), Кирилл Долженков (51), Денис Гурьянов (52), Иван Дроздов (57) и Никита Нестеров (59). Голкипер армейцев Павел Хомченко оформил первый шатаут за ЦСКА, третий в сезоне и шестой в КХЛ, отразив 20 бросков соперника.
ЦСКА завершил сезонную серию против «Куньлуня» с общим счетом 3−1, китайская команда не обыгрывала армейцев на выезде с 16 октября 2018 года.
ЦСКА набрал 76 очков и стал недосягаемым для «Куньлуня» (57), идущего на девятой строчке в таблице Западной конференции. Армейцы занимают четвертое место.
После поражения китайской команды еще одним участником плей-офф на Западе стало минское «Динамо» (73), которое ранее в четверг обыграло дома московский «Спартак». Таким образом, стали известны шесть из восьми участников Кубка Гагарина на Западе — это ярославский «Локомотив», московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо».