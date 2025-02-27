ЦСКА разгромил «Куньлунь» и завоевал путевку в плей-офф КХЛ

Встреча прошла в четверг в Москве и завершилась со счетом 6:0 (0:0, 1:0, 5:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Прохор Полтапов (23-я минута), Владислав Каменев (45), Кирилл Долженков (51), Денис Гурьянов (52), Иван Дроздов (57) и Никита Нестеров (59). Голкипер армейцев Павел Хомченко оформил первый шатаут за ЦСКА, третий в сезоне и шестой в КХЛ, отразив 20 бросков соперника.