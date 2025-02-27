«На заборе можно что угодно написать». Ротенберг отреагировал на слухи о Кузнецове

Надо опираться на официальное заявление. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Евгению, его семье восстановить его полностью. Не буду уходить в детали, это будет неправильно. Было и сотрясение, и плечо травмировано. Надо с уважением относиться к здоровью хоккеиста. Когда он будет здоров на 100%, он обязательно вернётся в команду, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.