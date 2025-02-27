СКА опять проиграл и ни разу не забил, Минск разрывает лигу. Итоги дня в КХЛ

Это был четвёртый матч команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В двух предыдущих играх лучше был «Спартак», в одной встрече — минское «Динамо». Минчане одержали пятую победу подряд, все — над командами из московского региона — и обеспечили себе место в плей-офф.