Р. Ротенберг подвёл итоги домашней серии, в которой СКА проиграл все три матча

— Неправильный тренер, у которого есть только план А. Должна быть тактическая вариативность. И у нас она есть, нам нужно победить как угодно. Но мы не просто так забили больше всех в КХЛ за три года. Всегда стремились забивать больше всех. Какие-то детали мы меняем, не могу их публично объяснять. Если наши нападающие будут отрабатывать в оборону, как сегодня, у нас всё получится. Конечно, нужны разные ходы. Чтобы быть непредсказуемыми в атаке, найти ключи к системным командам, нам нужно найти ещё пару вариантов забивать. Мы их обязательно найдём, возможно, увидите эти ходы уже в следующей игре, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.