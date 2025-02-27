Ротенберг объяснил, почему Демидов не выходил с «Динамо», и сравнил его с Капризовым

— Он после Матча звёзд где-то физически… Наверное, слишком много свалилось, это не так просто даже для взрослых игроков. Могу привести в пример молодого Капризова, я его знаю с 15 лет, как он работал над собой. Он всегда работал на команду, никогда не проигрывал стыки, ловил шайбу на себя и при этом забивал. Иван в следующей игре будет играть. Он набрался сил, отдохнул, это важно, потому что не так просто держать такой уровень. Жёсткая игра идёт против Ивана. Нужно ему было сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. В следующем матче увидим Ивана, уверен, он может сыграть так, как в своё время в 19 лет играл Капризов, и стать одним из лучших игроков в мире. Для этого нужно много работать на команду. Иван может принести команде огромную пользу, и в атаке забить, и не пропустить в обороне.