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«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Адмирал»

Хоккеисты «Салават Юлаев» по буллитам обыграли «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов переиграл на выезде владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в пятницу во Владивостоке, завершилось со счетом 2:2 (1:1, 0:1, 1:0). В составе хозяев отличились Никита Сошников (5) и Александр Шепелев (57). У гостей шайбы забросили Джошуа Ливо (17-я минута) и Нэйтан Тодд (30). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов единственный удачный бросок нанес нападающий уфимского клуба Егор Сучков.

Ливо провел сотый матч в КХЛ. Канадский форвард, являющийся лучшим бомбардиром и снайпером сезона, прервал свою безголевую серию, длившуюся пять матчей. Возглавляющий уфимцев Виктор Козлов провел свой 250-й матч в тренерской карьере в КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 79 очков и идет на третьем месте в таблице Восточной конференции, где «Адмирал» с 63 баллами занимает седьмую строчку.

Адмирал
2:3
1:1, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
28.02.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5335 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Виктор Козлов
Вратари
Андрей Мишуров
Александр Самонов
1-й период
04:08
Никита Сошников
(Егор Петухов, Аркадий Шестаков)
12:36
Денис Ян
16:32
Аркадий Шестаков
16:36
Джош Ливо
(Динар Хафизуллин)
19:53
Никита Сошников
19:53
Никита Сошников
2-й период
29:07
Нэйтан Тодд
(Алексей Василевский, Михаил Науменков)
33:42
Ярослав Цулыгин
38:01
Дмитрий Дерябин
3-й период
44:46
Петр Хохряков
45:47
Павел Шэн
51:28
Сергей Варлов
56:09
Александр Шепелев
(Дмитрий Завгородний, Егор Степанов)
Овертайм
60:40
Ярослав Цулыгин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Егор Сучков
(Салават Юлаев)
Статистика
10
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Салават Юлаев
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь