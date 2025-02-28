«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Адмирал»

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов переиграл на выезде владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи, прошедшей в пятницу во Владивостоке, завершилось со счетом 2:2 (1:1, 0:1, 1:0). В составе хозяев отличились Никита Сошников (5) и Александр Шепелев (57). У гостей шайбы забросили Джошуа Ливо (17-я минута) и Нэйтан Тодд (30). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов единственный удачный бросок нанес нападающий уфимского клуба Егор Сучков.
Ливо провел сотый матч в КХЛ. Канадский форвард, являющийся лучшим бомбардиром и снайпером сезона, прервал свою безголевую серию, длившуюся пять матчей. Возглавляющий уфимцев Виктор Козлов провел свой 250-й матч в тренерской карьере в КХЛ.
«Салават Юлаев» набрал 79 очков и идет на третьем месте в таблице Восточной конференции, где «Адмирал» с 63 баллами занимает седьмую строчку.