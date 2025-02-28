«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Адмирал»

Основное время встречи, прошедшей в пятницу во Владивостоке, завершилось со счетом 2:2 (1:1, 0:1, 1:0). В составе хозяев отличились Никита Сошников (5) и Александр Шепелев (57). У гостей шайбы забросили Джошуа Ливо (17-я минута) и Нэйтан Тодд (30). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов единственный удачный бросок нанес нападающий уфимского клуба Егор Сучков.