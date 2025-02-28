«Сибирь» прервала серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»

Основное время встречи, прошедшей в пятницу в Новосибирске, завершилось со счетом 3:3 (1:2, 0:1, 2:0). У сибиряков дубль оформил Егор Мартынов (44-я и 56-я минуты), также голом отметился Георгий Белоусов. У гостей отличились Ярослав Бусыгин (4), Матвей Заседа (11) и Дмитрий Бучельников (34). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов победу хозяевам принес точный бросок Тейлора Бека.