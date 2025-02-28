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«Сибирь» прервала серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»

«Сибирь» обыграла «Витязь» в домашнем матче КХЛ после пяти поражений.

Источник: ХК "Сибирь"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» переиграла на своем льду подмосковный «Витязь» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в пятницу в Новосибирске, завершилось со счетом 3:3 (1:2, 0:1, 2:0). У сибиряков дубль оформил Егор Мартынов (44-я и 56-я минуты), также голом отметился Георгий Белоусов. У гостей отличились Ярослав Бусыгин (4), Матвей Заседа (11) и Дмитрий Бучельников (34). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов победу хозяевам принес точный бросок Тейлора Бека.

«Сибирь» прервала серию из пяти поражений, набрала 61 очко и идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции. «Витязь» проиграл третий матч подряд и занимает предпоследнюю, 10-ю строчку на Западе.

Сибирь
4:3
1:2, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Витязь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
28.02.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Павел Десятков
Вратари
Денис Костин
Максим Дорожко
(Андрей Кареев)
1-й период
03:24
Ярослав Бусыгин
(Сергей Калинин, Андрей Чивилев)
10:56
Матвей Заседа
(Алексей Макеев)
16:08
Георгий Белоусов
18:53
Александр Дарьин
2-й период
25:42
Тревор Мерфи
33:26
Дмитрий Бучельников
(Александр Дарьин, Дерек Барак)
36:22
Ярослав Бусыгин
3-й период
43:37
Егор Мартынов
(Владимир Бутузов, Брендан Лайпсик)
45:04
Тэйлор Бек
51:29
Георгий Белоусов
55:19
Егор Мартынов
(Павел Гоголев, Георгий Белоусов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тэйлор Бек
(Сибирь)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Витязь
КХЛ: таблица и календарь