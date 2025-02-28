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«Надо было сразу». Главный тренер «Витязя» — о замене вратаря по ходу буллитной серии

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков ответил на вопрос о замене вратаря по ходу серии буллитов в матче с «Сибирью» (3:4 Б).

Источник: Чемпионат.com

— По какой причине поменяли вратаря после первого буллита?

— Надо было сразу поменять, показалось, что Макс [Дорожко] немного «поплыл», когда шайба ему попала, устал, держал очень долго нас в игре, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне 26-летний Дорожко провёл 42 матча, в которых одержал 12 побед с 92% отражённых бросков.

«Витязь» потерпел поражение в серии буллитов и по итогам прошедшей встречи находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 51 очко за 60 игр.

Сибирь
4:3
1:2, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Витязь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
28.02.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11274 зрителя
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Павел Десятков
Вратари
Денис Костин
Максим Дорожко
(Андрей Кареев)
1-й период
03:24
Ярослав Бусыгин
(Сергей Калинин, Андрей Чивилев)
10:56
Матвей Заседа
(Алексей Макеев)
16:08
Георгий Белоусов
18:53
Александр Дарьин
2-й период
25:42
Тревор Мерфи
33:26
Дмитрий Бучельников
(Александр Дарьин, Дерек Барак)
36:22
Ярослав Бусыгин
3-й период
43:37
Егор Мартынов
(Владимир Бутузов, Брендан Лайпсик)
45:04
Тэйлор Бек
51:29
Георгий Белоусов
55:19
Егор Мартынов
(Павел Гоголев, Георгий Белоусов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тэйлор Бек
(Сибирь)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Витязь
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