«Надо было сразу». Главный тренер «Витязя» — о замене вратаря по ходу буллитной серии

— По какой причине поменяли вратаря после первого буллита?
— Надо было сразу поменять, показалось, что Макс [Дорожко] немного «поплыл», когда шайба ему попала, устал, держал очень долго нас в игре, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В текущем сезоне 26-летний Дорожко провёл 42 матча, в которых одержал 12 побед с 92% отражённых бросков.
«Витязь» потерпел поражение в серии буллитов и по итогам прошедшей встречи находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 51 очко за 60 игр.