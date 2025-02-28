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«Ак Барс» проиграл «Трактору» в матче КХЛ, ведя 2:0

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинского клуба, дубль сделал Никита Коростелев.

Источник: РИА "Новости"

Челябинский «Трактор» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Никита Коростелев (35-я и 40-я минуты), также отличился Александр Кадейкин (56). У проигравших шайбы на счету Ильи Сафонова (28) и Степана Фальковского (31).

«Трактор» второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс» при одном поражении (3:1, 0:4, 3:2).

«Трактор» набрал 84 очка в 61 матче и занимает первое место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 76 очками в 60 встречах расположился на четвертой строчке.

Другие результаты дня:

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 ОТ;

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 Б.

Трактор
3:2
0:0, 2:2, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
28.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Анвар Гатиятулин
Вратари
Закари Фукале
Амир Мифтахов
1-й период
03:00
Командный штраф
04:17
Андрей Светлаков
2-й период
27:58
Илья Сафонов
30:52
Степан Фальковский
(Александр Барабанов, Артем Галимов)
34:34
Никита Коростелев
(Максим Шабанов, Илья Николаев)
39:47
Никита Коростелев
(Артем Блажиевский, Андрей Светлаков)
39:47
Радэль Замалтдинов
3-й период
51:16
Стивен Кэмпфер
55:45
Александр Кадейкин
(Никита Коростелев, Илья Николаев)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь