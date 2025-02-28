Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеисты «Куньлуня» Дрозг и Душак дисквалифицированы на один матч

Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» Ян Дрозг и Джозеф Душак дисквалифицированы на один матч за игру высоко поднятой клюшкой и удар клюшкой соответственно.

Источник: Чемпионат.com

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел два эпизода матча ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар» (6:0) и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Яна Дрозга по п.1.4.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Куньлуня» Джозефа Душака по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь