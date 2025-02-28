Хоккеисты «Куньлуня» Дрозг и Душак дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел два эпизода матча ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар» (6:0) и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Яна Дрозга по п.1.4.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.