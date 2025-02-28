«Барыс» сотворил сенсацию и прервал 9-матчевую серию поражений

Основное время встречи в Тольятти завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды также не смогли выявить сильнейшего, а в серии буллитов удача улыбнулась гостям — 2:1.
У «Лады» шайбы забросили Никита Михайлов (10-я минута) и Александр Волков (59-я). В составе астанчан отличились Кирилл Панюков (11-я) и Роман Старченко (55-я). Буллиты же у победителей реализовали Старченко и Адиль Бекетаев.
Этой победой казахстанский клуб прервал 9-матчевую серию поражений, но по-прежнему занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 31 балл. «Лада» с 47 очками находится на десятой строчке в этой конференции.
Следующую игру «Барыс» проведет в гостях с челябинским «Трактором» 2 марта. Отметим, что астанчане лишились шансов на попадание в плей-офф КХЛ.