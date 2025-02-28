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«Барыс» сотворил сенсацию и прервал 9-матчевую серию поражений

«Барыс» обыграл «Ладу» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи в Тольятти завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды также не смогли выявить сильнейшего, а в серии буллитов удача улыбнулась гостям — 2:1.

У «Лады» шайбы забросили Никита Михайлов (10-я минута) и Александр Волков (59-я). В составе астанчан отличились Кирилл Панюков (11-я) и Роман Старченко (55-я). Буллиты же у победителей реализовали Старченко и Адиль Бекетаев.

Этой победой казахстанский клуб прервал 9-матчевую серию поражений, но по-прежнему занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 31 балл. «Лада» с 47 очками находится на десятой строчке в этой конференции.

Следующую игру «Барыс» проведет в гостях с челябинским «Трактором» 2 марта. Отметим, что астанчане лишились шансов на попадание в плей-офф КХЛ.

Лада
2:3
1:1, 0:0, 1:1, 0:0
Б
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
28.02.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5132 зрителя
Главные тренеры
Павел Зубов
Галым Мамбеталиев
Вратари
Александр Трушков
(Александр Трушков)
Андрей Шутов
1-й период
04:52
Мади Диханбек
09:12
Никита Михайлов
(Владислав Семин, Архип Неколенко)
10:30
Кирилл Панюков
(Иван Николишин)
2-й период
29:18
Динмухамед Кайыржан
3-й период
54:10
Роман Старченко
58:21
Александр Волков
(Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Адиль Бекетаев
(Барыс)
Статистика
0
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Барыс
КХЛ: таблица и календарь