Нестандартные решения тренера принесли «Барысу» победу в КХЛ

Астанчане одержали победу в гостях по буллитам со счетом 3:2.
«Предупреждали ребят, что будет тяжелая игра. Нужно выходить и отдаваться полностью. Где-то были ошибки, хорошо забили свои моменты. Немного не дотянули до победы в основное время. Хорошо, что выиграли по буллитам. Нужная победа для поднятия эмоционального тонуса. Было видно, что ребята отдавались, хорошо отыграли», — цитирует его «Шайба.kz».
— Вы назначали тех, кто будет буллиты бить?
— Да, мы. Решали, что молодые пробьют. А потом взгляд пал на защитника, он на тренировках забивает, решили так нестандартно выпустить его, он и сделал все.
Напомним, что решающий буллит реализовал Адиль Бекетаев.
Следующую игру «Барыс» проведет в гостях с челябинским «Трактором» 2 марта. Отметим, что астанчане лишились шансов на попадание в плей-офф КХЛ.