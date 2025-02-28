Нестандартные решения тренера принесли «Барысу» победу в КХЛ

«Предупреждали ребят, что будет тяжелая игра. Нужно выходить и отдаваться полностью. Где-то были ошибки, хорошо забили свои моменты. Немного не дотянули до победы в основное время. Хорошо, что выиграли по буллитам. Нужная победа для поднятия эмоционального тонуса. Было видно, что ребята отдавались, хорошо отыграли», — цитирует его «Шайба.kz».