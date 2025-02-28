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Нестандартные решения тренера принесли «Барысу» победу в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев высказался о матче против «Лады» в регулярном чемпионате КХЛ, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Астанчане одержали победу в гостях по буллитам со счетом 3:2.

«Предупреждали ребят, что будет тяжелая игра. Нужно выходить и отдаваться полностью. Где-то были ошибки, хорошо забили свои моменты. Немного не дотянули до победы в основное время. Хорошо, что выиграли по буллитам. Нужная победа для поднятия эмоционального тонуса. Было видно, что ребята отдавались, хорошо отыграли», — цитирует его «Шайба.kz».

— Вы назначали тех, кто будет буллиты бить?

— Да, мы. Решали, что молодые пробьют. А потом взгляд пал на защитника, он на тренировках забивает, решили так нестандартно выпустить его, он и сделал все.

Напомним, что решающий буллит реализовал Адиль Бекетаев.

Следующую игру «Барыс» проведет в гостях с челябинским «Трактором» 2 марта. Отметим, что астанчане лишились шансов на попадание в плей-офф КХЛ.

Барыс
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