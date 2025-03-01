МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Авангард» продлил контракт с канадским защитником Алексом Грантом, который перешел в сибирскую команду по ходу нынешнего сезона из астанинского «Барыса», сообщается в официальном Telegram-канале омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2025/26. Грант покинул «Барыс» 26 октября 2024 года, через 22 дня после подписания контракта с казахстанской командой.
«Алекс Грант в этом сезоне провел на льду не так много времени, но его работа над восстановлением после травмы показала, насколько серьезным профессионалом он является. Теперь, вернувшись в стартовый состав, он усиливает нашу оборону своим опытом и мастерством, активно участвуя и в атакующих действиях команды. Влияние Гранта ощущается не только на площадке, но и в раздевалке: молодые игроки добавляют в уверенности, находясь рядом с таким опытным защитником. Мы убеждены, что Алекс продолжит помогать нам и в следующем сезоне, поэтому рады, что смогли быстро найти компромисс и продолжить сотрудничество», — прокомментировал подписание генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Грант выступает в КХЛ с сезона-2018/19. До 2022 года он играл за финский «Йокерит», потом подписал контракт с петербургским СКА, но уже по ходу сезона-2022/23 перешел в «Барыс». Всего на его счету 255 матчей в лиге, в которых он набрал 118 очков (42 шайбы + 76 передач). В сезоне-2022/23 он стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер.