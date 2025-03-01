«Авангард» продлил контракт с канадским защитником

«Алекс Грант в этом сезоне провел на льду не так много времени, но его работа над восстановлением после травмы показала, насколько серьезным профессионалом он является. Теперь, вернувшись в стартовый состав, он усиливает нашу оборону своим опытом и мастерством, активно участвуя и в атакующих действиях команды. Влияние Гранта ощущается не только на площадке, но и в раздевалке: молодые игроки добавляют в уверенности, находясь рядом с таким опытным защитником. Мы убеждены, что Алекс продолжит помогать нам и в следующем сезоне, поэтому рады, что смогли быстро найти компромисс и продолжить сотрудничество», — прокомментировал подписание генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.