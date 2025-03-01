Фаворита в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина нет. И это здорово

И если в регулярке к началу марта всё более-менее понятно (не считая упорной борьбы на Западе за места со второе по седьмое, а, по сути, за попадание в топ-4, дающее преимущество своего льда), то о стартующем 26 марта плей-офф так точно не скажешь. Уже сейчас видно, что уровень команд стал более плотный, конкуренция в лиге — жёстче, каждый может обыграть каждого, битвы идут в прямом смысле до крови.