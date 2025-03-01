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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Дмитрий Силантьев (31-я и 58-я минуты) и Борна Рендулич (51). В составе гостей шайбой отметился Стефан Да Коста (28).

«Металлург» выиграл все три матча против екатеринбуржцев в текущем сезоне (4:2; 2:1 Б; 3:1). Заключительная встреча команд пройдет 22 марта в Екатеринбурге.

Магнитогорский клуб выиграл третий матч подряд, набрал 78 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, где «Автомобилист» с 81 баллом идет вторым. Обе команды ранее гарантировали себе место в плей-офф.

В следующем матче «Металлург» 3 марта примет тольяттинскую «Ладу», екатеринбуржцы в тот же день сыграют на выезде с московским «Динамо».

Металлург Мг
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
1.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7340 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Николай Заварухин
Вратари
Илья Набоков
Евгений Аликин
(Евгений Аликин)
2-й период
21:41
Никита Ишимников
23:28
Робин Пресс
27:12
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев)
30:52
Дмитрий Силантьев
(Александр Петунин, Макар Хабаров)
3-й период
40:13
Ник Меркли
46:26
Никита Михайлис
50:17
Борна Рендулич
(Никита Михайлис)
57:03
Дмитрий Силантьев
(Александр Петунин, Макар Хабаров)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь