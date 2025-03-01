«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Дмитрий Силантьев (31-я и 58-я минуты) и Борна Рендулич (51). В составе гостей шайбой отметился Стефан Да Коста (28).
«Металлург» выиграл все три матча против екатеринбуржцев в текущем сезоне (4:2; 2:1 Б; 3:1). Заключительная встреча команд пройдет 22 марта в Екатеринбурге.
Магнитогорский клуб выиграл третий матч подряд, набрал 78 очков и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, где «Автомобилист» с 81 баллом идет вторым. Обе команды ранее гарантировали себе место в плей-офф.
В следующем матче «Металлург» 3 марта примет тольяттинскую «Ладу», екатеринбуржцы в тот же день сыграют на выезде с московским «Динамо».