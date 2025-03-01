«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Дмитрий Силантьев (31-я и 58-я минуты) и Борна Рендулич (51). В составе гостей шайбой отметился Стефан Да Коста (28).